بعد أنباء عن احتجازها في الخليج..ناقلة النفط البريطانية "آمنة وبخير"

مباشر: نقلت تقارير إخبارية، عن مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة قوله، إن الناقلة العملاقة باسيفيك فويدجر التي كانت ترفع علم بريطانيا وتوقفت في مياه الخليج يوم السبت "آمنة وبخير".

وأوضحت "رويترز" أن رد المسؤول البريطاني جاء بعدما نفت إيران تقارير بأن الحرس الثوري احتجزها.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف لتتبع مسارات السفن توقف الناقلة البريطانية في الخليج أثناء توجهها إلى السعودية قادمة من سنغافورة، واستأنفت الناقلة رحلتها في وقت لاحق.

وقال مسؤول مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لرويترز، إن التوقف كان إجراء روتينيا لضبط موعد وصولها إلى المرفأ التالي.

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