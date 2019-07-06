أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

بعد أنباء عن احتجازها في الخليج..ناقلة النفط البريطانية "آمنة وبخير"

Google+ Print
بعد أنباء عن احتجازها في الخليج..ناقلة النفط البريطانية "آمنة وبخير" بعد أنباء عن احتجازها في الخليج..ناقلة النفط البريطانية "آمنة وبخير"

مباشر: نقلت تقارير إخبارية، عن مسؤول في مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة قوله، إن الناقلة العملاقة باسيفيك فويدجر التي كانت ترفع علم بريطانيا وتوقفت في مياه الخليج يوم السبت "آمنة وبخير".

وأوضحت "رويترز" أن رد المسؤول البريطاني جاء بعدما نفت إيران تقارير بأن الحرس الثوري احتجزها.

وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس.

وأظهرت بيانات منصة أيكون التابعة لشركة ريفينيتيف لتتبع مسارات السفن توقف الناقلة البريطانية في الخليج أثناء توجهها إلى قادمة من سنغافورة، واستأنفت الناقلة رحلتها في وقت لاحق.

وقال مسؤول مجموعة عمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة لرويترز، إن التوقف كان إجراء روتينيا لضبط موعد وصولها إلى المرفأ التالي.

ترشيحات

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

الرئاسة التركية تعزل محافظ البنك المركزي وتعين نائبه خلفاً له

تحليل.. كيف تحاول دول الخليج جذب الاستثمار الأجنبي؟

تقرير: 44 تريليون دولار أصولاً تمتلكها دول الخليج

31.2 مليار دولار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدول العربية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة