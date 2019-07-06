قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه الأراضي السعودية

الرياض – مباشر: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى العقيد الركن تركي المالكي، مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة.

وأكد المالكي، أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

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