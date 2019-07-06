أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه الأراضي السعودية

Google+ Print
قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه الأراضي السعودية قوات التحالف: إسقاط طائرة حوثية مسيرة باتجاه الأراضي السعودية

الرياض – مباشر: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة.

ونفى العقيد الركن تركي المالكي، مزاعم الميليشيا الحوثية عبر وسائل إعلامها من أن هجماتهم أصابت أهدافها بدقة.

وأكد المالكي، أن الحقيقة أنها تم تدميرها في الأجواء عبر منظومات قوات التحالف.

وأوضح العقيد المالكي، أن محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية.

ترشيحات

السعودية تدعو مجموعة العشرين لاستجابة سريعة لتهديدات أمن الطاقة

الإمارات والسعودية والنرويج تكشف نتائج تحقيق هجمات الفجيرة..بمجلس الأمن

الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

الرئاسة التركية تعزل محافظ البنك المركزي وتعين نائبه خلفاً له

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

#يحدث_في_مصر | تواصل فعاليات المرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع بأسعار مخفضة

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

إسقاط ولاية الرجل على المرأة في السعودية قريبا

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

توجيهات الملك سلمان واتفاقيات أرامكو تتصدر نشرة أخبار "مباشر" بالسعودية..اليوم

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة

عبدالعزيز المؤيد: السلطات السعودية طالبت بإعدام سلمان العودة وحسن المالكي للمطالبة بإصلاحات بسيطة