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التحالف ينفي مزاعم "الحوثيين" إصابة طائرات مسيرة لأهداف داخل السعودية

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التحالف ينفي مزاعم "الحوثيين" إصابة طائرات مسيرة لأهداف داخل السعودية التحالف ينفي مزاعم "الحوثيين" إصابة طائرات مسيرة لأهداف داخل السعودية

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها "الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من محافظة صنعاء باتجاه أراضي المملكة".

وأضاف المالكي أن "محاولات الميليشيا الحوثية اليائسة والمستمرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، سيتم مواجهاتها باستمرار بإحباطها وتحييد القدرات العدائية لديهم بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية."

أعلن الناطق باسم القوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، العميد يحيى سريع، شن هجمات جديدة بطائرات مسيرة مفخخة على مطار جيزان جنوب غربي هي الثانية من نوعها خلال ثلاثة أيام.

وذكر العميد سريع، على صفحته الرسمية في "فيسبوك" مساء اليوم السبت، أن "سلاح الجو المسير نفذ عدة هجمات بطائرات قاصف 2k على مرابض الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى بمطار جيزان الإقليمي".

وأكد سريع أن "الطائرات أصابت أهدافها بدقة، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار".

ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال ثلاثة أيام، إذ شنت الجماعة هجوما مماثلا بطائرات قاصف 2k، الخميس الماضي أسفر عن تعطل حركة الملاحة الجوية في المطار. بحسب العميد سريع.

SputnikNews

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