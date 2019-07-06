الحكومة المصرية توضح حقيقة زيادة أسعار الحج السياحي

القاهرة - مباشر: أكدت الحكومة المصرية في تقرير للرد على الشائعات، عدم صحة زيادة أسعار الحج السياحي للموسم الحالي.

وقال تقرير توضيح الحقائق الصادر عن مجلس الوزراء، اليوم السبت، إنه بالتواصل مع وزارة السياحة، أكدت الأخيرة ثبات أسعار برامج الحج السياحي للعام الجاري.

وأفاد الوزارة، أن أسعار الحج السياحي لم يطرأ عليها أي زيادات جديدة، وأنه في حالة إقرار رفع أي رسوم سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي مقبل الوزارة.

وكانت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، قد أكدت على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية.

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