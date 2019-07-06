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عمران خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

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الرياض - مباشر: أشاد رئيس وزراء الباكستاني، عمران خان، بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد.

وقام عمران خان، اليوم الجمعة، بزيارة الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة طريق مكة لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي، والتي انطلقت يوم أمس، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وتفقد خان، التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام آباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج.

وكان في استقبال خان، لدى وصوله سفير المملكة لدى باكستان، نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد المملكة للمبادرة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج، حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

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