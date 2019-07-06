لأول مرة..مجموعة سامبا تبرم اتفاقاً لتنفيذ قرض مشترك بالدولار

الرياض - مباشر: كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية عن توصل المجموعة إلى إتمام اتفاقية قرض مشترك بالدولار مع مجموعة من البنوك الآسيوية.

وقال عمار بن عبدالواحد الخضيري، في بيان حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، أن المجموعة ستكون من خلال الاتفاق أول بنك في المملكة ينجح بتنفيذ هذا النوع من القروض المشتركة مع بنوك آسيوية.



وصرح الخضيري، أن سامبا تمكّن من تنفيذ هذا القرض المشترك مع مجموعة من كبرى البنوك الآسيوية الرائدة والمتضمنة ميزوهو، وميتسوي سوميتومو، والبنك الكوري للتنمية، وبنك الصين في بادرة هي الأولى من نوعها على مستوى البنوك السعودية.

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