مبادرة طريق مكة تنطلق في إندونيسيا وبنجلاديش .. غدًا

الرياض - مباشر: تشهد جمهوريتا إندونيسيا الإسلامية وبنجلاديش يوم غد الأحد، إطلاق مبادرة طريق مكة وذلك للسنة الثالثة على التوالي.

وتنطلق المبادرة، غداً، في مطار سكارنو هاتا الدولي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وللمرة الأولى في مطار شاه جلال الدولي في العاصمة دكا بعد أن تقدمت بتطبيقها هذا العام الحكومة البنجلاديشية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

ويشار، إلى أن عدد سكان إندونيسيا يبلغ أكثر من 266 مليون نسمة، فيما يتجاوز عدد سكان جمهورية بنجلاديش 166 مليون نسمة.

وأبدت السلطات الإندونيسية والبنجلاديشية تعاونهما الكبير مع فريق مبادرة طريق مكة للانطلاق يوم غد، في حين توزع الفريق على البلدين اللذين يبعدان عن بعضهما مسافة تقدر بنحو 7 آلاف كيلومتر، حيث سيعملان في نفس اللحظة لإنجاز إجراءات الحجاج بكل يسر وسهولة.

وتواصل مبادرة طريق مكة نجاحها بالعام الجاري في تطبيق أعمالها في دول المبادربالتعاون بين عدد من الجهات الحكومية وسط إجراءات تنظيمية سهلت مغادرة مئات الحجاج حتى الآن من ماليزيا، وباكستان بعد إطلاقها يوم أمس الأول، في مطاري كوالالمبور وإسلام أباد.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بشكل جزئي وتجريبي خلال موسم حج عام 1438 هـ على نسب محددة من حجاج ماليزيا، وشملت جميع الحجاج الماليزيين والإندونيسيين عام 1439 هـ، وهذا العام شملت: باكستان، وماليزيا، وإندونيسيا، وبنجلاديش، وتونس مستهدفة نقل 225 ألف حاجٍ وحاجة.

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