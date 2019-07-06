الخارجية: نتابع أنباء حادثة تصادم حافلة فيها أردنيين بشرم الشيخ

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن مركز عمليات الوزارة يتابع الأنباء التي وردت عن تصادم حافلة باص فيها أردنيين مع شاحنة في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأوضح القضاة أن السفارة الأردنية في القاهرة تتابع الحادث مع السلطات المصرية المختصة وقد أوفد سفيرنا بالقاهرة على الفور القنصل وفريق من السفارة إلى مدينة شرم الشيخ بعد أن وردت أنباء تشير إلى حالة وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأردنيين، وذلك لمتابعة الحادث والتأكد من حالة المصابين وجنسياتهم. وتدعو الوزارة المواطنين حال ورد أَية ملحوظة طارئة أو استفسارات حول الحادث الاتصال بالخط الساخن لمركز العمليات في الوزارة 00962795497777--