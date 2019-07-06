الرئاسة التركية تعزل محافظ البنك المركزي وتعين نائبه خلفاً له

مباشر: أصدرت مؤسسة الرئاسة التركية قراراً بعزل محافظ البنك المركزي التركي، مراد تشتين قايا.

وأفاد البنك المركزي التركي، اليوم السبت، أنه تم تعين نائب محافظ البنك، مراد أويصال، بمنصب المحافظ بموجب المرسوم الرئاسي، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

وذكر محافظ البنك المركزي الجديد، أنه سيواصل تطبيق أدوات السياسة المالية الرامية لتحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف، أنه سيستخدم قنوات الاتصال على أعلى المستويات بخصوص السياسات المحددة في تحقيق أهداف البنك.

ويشار، إلى أن أويصال ولد في إسطنبول عام 1971، وتخرج من كلية الاقتصاد في جامعة إسطنبول، ودرس الماجستير في المجال المصرفي بجامعة مرمرة، وشغل عدة مناصب إدارية رفيعة في مصرف خلق بنك الحكومي التركي.

وأشار تقرير حديث، صادر الخميس الماضي، في أن احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا استمر في الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، مع تراجع إجمالي احتياطات البنك المركزي.

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وشغل أويصال منصب نائب محافظ البنك المركزي التركي منذ 9 يونيو/حزيران بعام 2016.