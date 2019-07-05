الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: أثارت الخسائر الحادة للذهب في مقابل المكاسب القوية للدولار اهتمام الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة.

وتسبب تقرير الوظائف الشهري بالولايات المتحدة في تقلبات قوية في الأسواق العالمية بعد أن قلص من احتمالية خفض معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري.

وبأكثر من تقديرات المحللين، أضاف أكبر اقتصاد في العالم 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 72 ألف وظيفة في مايو/أيار السابق له.

كما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة ولكن بوتيرة أقل من التوقعات خلال الشهر الماضي، في الوقت الذي صعد فيه معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة.

وكانت أسعار الذهب أكبر المتأثرين سلباً بتقرير الوظائف وسط تراجع للأصول الآمنة، حيث تهاوى المعدن الأصفر بنحو 21 دولاراً عند التسوية بعد أن تجاوزت خسائره خلال الجلسة 30 دولاراً.

وساهمت خسائر جلسة اليوم في دفع المعدن الأصفر لتسجيل تراجع نحو 1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

ومع تقلص توقعات خفض الفائدة 0.50 بالمائة عقب تقرير الوظائف، حقق الدولار الأمريكي مكاسب قوية حيث بلغ أعلى مستوى في أسبوعين خلال التعاملات.

ومؤشرات وبيانات

هبطت مؤشرات "وول ستريت" عند نهاية تعاملات اليوم بعد بيانات الوظائف الشهرية لكنها تحقق مكاسب أسبوعية.

وتأثراً بالبورصة الأمريكية بعد تقرير الوظائف، أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأحمر بقيادة قطاع الموارد الأساسية لكنها سجلت مكاسب أسبوعية بأكثر من 1 بالمائة.

في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات لتسجل مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انخفضت طلبات المصانع الألمانية بأكثر من التقديرات خلال مايو/أيار الماضي، في حين ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بأكبر وتيرة منذ بداية 2017.

وفي اليابان ارتفع إنفاق الأسر بأكبر وتيرة منذ 4 سنوات، بينما تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي.

وفيما يتعلق بأسعار النفط، فقد تمكنت من الارتفاع في عند تسوية اليوم لكنها تسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع.