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مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

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مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

مباشر: كشف مسح حديث عن تراجع إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك لأدنى مستوى في 5 سنوات خلال يونيو/حزيران الماضي.

وأظهر مسح لوكالة "رويترز" والصادر اليوم الجمعة، أن إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" البالغ عددها 14 دولة تراجع إلى 29.60 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2014 بانخفاض قدره 170 ألف برميل يومياً مقارنة بمايو/آيار السابق له.

وأوضح المسح أن رفعت إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 9.8 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي مقارنة مع مايو/آيار السابق له.

وذكر المسح أن أن تراجع إنتاج أوبك جاء بقيادة إيران وفنزويلا على خلفية العقوبات الأمريكية ضدهما.

وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير/كانون الثاني الماضي، ولمدة 6 أشهر، كما وافقوا في الأسبوع الجاري على تمديد الاتفاقية حتى مارس/أذار المقبل.

وبحسب المسح، فإن مستوى إلتزام أوبك باتفاقية خفض الإنتاج صعد إلى 156 بالمائة خلال يونيو/حزيران الماضي مع تراجع الإنتاج في العراق والكويت وأنجولا.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 1.7 بالمائة إلى 64.36 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" الأمريكي بنحو 0.3 بالمائة إلى 57.51 دولار للبرميل عند التسوية

مباشر (اقتصاد)

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