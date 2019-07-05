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الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا

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الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا الخارجية : لا اصابات بين الاردنيين جراء زلزال كاليفورنيا

جي بي سي نيوز -  قال مدير مركز العمليات في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بان السفارة الاردنية في واشنطن قد اكدت عدم وجود اصابات بين الاردنيين جراء الهزة الأرضية التي ضربت امس مناطق في جنوب ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الامريكية.

ودعت السفارة في بيان لها المواطنين الاردنيين المقيمين في المناطق المتأثرة بالهزة الارضية في منطقة جنوب كاليفورنيا الى توخي الحيطة والحذر والامتثال إلى التحذيرات الصادرة عن الجهات المعنية في الولاية. ويدعو مركز العمليات المواطنين الكرام في حال ورد اَية ملحوظة طارئة حول هذا الموضوع الاتصال بالخط الساخن للسفارة الاردنية في واشنطن 2022949522 او على رقم مركز العمليات في الوزارة 00962795497777.

جي بي سي نيوز

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