محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية والتي تقلص من احتمالات خفض معدل الفائدة، لكنها تحقق مكاسب أسبوعية.

وجاء هبوط "وول ستريت" مع شكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي، وكانت أسهم الرقايق الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، .

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، وفقاُ لبيانات رسمية.

فيما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات بالتزامن مع صعود معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة.

ويأتي هبوط "وول ستريت" بعد أن سجلت مستويات قياسية بجلسة الأربعاء الماضي، دفعتها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وعند إغلاق التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 26922.1 نقطة، بعد أن قلص خسائره التي وصلت إلى 200 نقطة خلال الجلسة.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المؤشر الصناعي مكاسب بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 322 نقطة تقريباً.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2990.4 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 بالمائة.

وتراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8161.7 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.253.