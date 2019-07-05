أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

Google+ Print
محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية والتي تقلص من احتمالات خفض معدل الفائدة، لكنها تحقق مكاسب أسبوعية.

وجاء هبوط "وول ستريت" مع شكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي، وكانت أسهم الرقايق الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، .

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، وفقاُ لبيانات رسمية.

فيما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات بالتزامن مع صعود معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة.

ويأتي هبوط "وول ستريت" بعد أن سجلت مستويات قياسية بجلسة الأربعاء الماضي، دفعتها لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وعند إغلاق التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 26922.1 نقطة، بعد أن قلص خسائره التي وصلت إلى 200 نقطة خلال الجلسة.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، حقق المؤشر الصناعي مكاسب بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 322 نقطة تقريباً.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2 بالمائة إلى 2990.4 نقطة، لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بلغت 1.7 بالمائة.

وتراجع "ناسداك" بنحو 0.1 بالمائة إلى 8161.7 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.9 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:08 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.253.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

مسؤول أمريكي:وزير الخزانة والممثل التجاري تحدثا مع المسؤولين الصينيين اليوم

مسؤول أمريكي:وزير الخزانة والممثل التجاري تحدثا مع المسؤولين الصينيين اليوم

رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء

رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء