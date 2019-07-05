صندوق النقد يعتزم صرف شريحة ائتمانية بـ5.4 مليار دولار للأرجنتين

مباشر: توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع الأرجنتين يسمح بصرف 5.4 مليار دولار كجزء من خط ائتماني للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وقال صندوق النقد في بيان اليوم الجمعة، إنه استكمل مراجعته الرابعة للأداء الاقتصادي للأرجنتين في إطار خط ائتماني بقيمة 57 مليار دولار توصل إليه الجانبين في العام الماضي.

ويجب أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد اجتماعه في يوم 12 من الشهر الجاري على المراجعة الرابعة لأداء الأرجنتين حتى يتم صرف الشريحة الائتمانية.

ومن جانبه قال "ديفيد ليبتون" القائم بأعمال رئيس صندوق النقد الدولي: "أثني على السلطات الأرجنتينية لجهودها المستمرة والتنفيذ الثابت لبرنامج سياستها الاقتصادية، حيث أكملت السلطات جميع أهدافها المالية والنقدية والاجتماعية في إطار البرنامج الذي يدعمه صندوق النقد".

وأضاف "ليبتون" أن السياسات الاقتصادية للأرجنتين تحقق نتائج حيث استقرت الأسواق المالية في الشهرين الماضيين، من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة، كما أن هناك علامات على أن الاقتصاد تحسن في الربع الثاني.