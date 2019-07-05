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الجيش اليمني يعلن استعادة مرتفعات من "أنصار الله" غرب صعدة

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القاهرة — سبوتنيك. قال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، إن "وحدات من الألوية السابع حرس والسادس والواجب، تمكنت بإسناد جوي من التحالف، من السيطرة الكاملة على تبة السمكة وتبة الثائر في منطقة بني معين بمديرية رازح غرب صعدة".

© REUTERS / Faisal Nasser

وأضاف أن "الجيش يفرض حصاراً خانقاً على مواقع للحوثيين في سوق شعبي بمنطقة بني معين وقرى مجاورة لها كانوا يتخذونها للتحصن فيها".

وأشار إلى "تدمير مقاتلات التحالف مدفعا عيار 14.5 ملم للحوثيين في سلسلة جبل الاذناب، واستهدافه بغارة أخرى موقع تمركز لهم في قرية شعبان".

في سياق آخر، ذكر الجيش أن "مدفعيته كثفت قصفها مواقع وتحصينات الحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصرهم".

ولفت إلى "نزع الفرق الهندسية أكثر من 30 عبوة ناسفة ولغما أرضيا زرعها الحوثيون لإعاقة تقدم القوات في هذه المواقع الاستراتيجية التي تعد شريانا مهما لحماية خطوط إمداداتها الرابطة بين منطقة الحجلة وبني معين".

وأعلن الجيش اليمني، أمس الخميس، السيطرة الكاملة على بيت حشران ومعتق العتم والعريشة ومواقع أخرى في مديرية رازح غرب صعدة، عقب مواجهات أوقعت قتلى وجرحى من "أنصار الله".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، بأن طيران التحالف شن 3 غارات على مناطق متفرقة في مديرية باقم شمال صعدة.

وأشارت إلى تنفيذ الجيش السعودي قصفاً مدفعياً على مناطق في مديريات باقم ورازح ومنبة الواقعة على الشريط الحدودي مع .

SputnikNews

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