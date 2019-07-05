محدث.. النفط يسجل أول خسائر أسبوعية في 3 أسابيع

مباشر: ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، لكن يسجل نايمكس خسائر أسبوعية بأكثر من 1.5 بالمائة.

وتلقى الخام الأمريكي الدعم من التوترات الجيوسياسية بين إيران والولايات المتحدة بالإضافة إلى تمديد اتفاقية خفض الإنتاج.

وفي الأسبوع الجاري توصلت منظمة أوبك وروسيا إلى اتفاق بتمديد خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً وذلك لمدة 9 أشهر إضافية حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وجاء صعود الخام بالتزامن مع الإفصاح عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الخام تراجعت في وقت سابق من التعاملات مع ارتفاع الإنتاج الأمريكي وتراجع المخزونات بأقل من التوقعات.

في حين، سجل الخام الأمريكي خسائر أسبوعية بلغت 1.6 بالمائة لتكون هى الأولى في 3 أسابيع مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بنحو 0.3 بالمائة عند 57.51 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعاً عند 56.29 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر/آيلول بنحو 1.4 بالمائة إلى 64.17 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 62.91 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.