وزير المالية ورئيس بورصة لندن يزوران السعودية غداً

الرياض - مباشر: يتوجه وزير المالية البريطاني على رأس وفد يضم رئيس بورصة لندن إلى المملكة العربية السعودية، غداً السبت.

وقالت وزارة المالية البريطانية، في بيان صادر، اليوم الجمعة، إن الوزير فليب هاموند سيتوجه غداً السبت، إلى السعودية لحضور الاجتماع الاقتصادي والاجتماعي الأول لمجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الزيارة والتي من المقرر أن تستمر حتى الأحد الموافق 7 يوليو/تموز لجاري، تأتي في إطار دعم الحكومة البريطانية لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وأكدت، أن هاموند سيجري اجتماعات مع قادة الأعمال والسياسيين في المملكة، بما فيهم وزير التجارة والاستثمار، ماجد عبد الله القصبي، ووزير المالية، محمد الجدعان.

وألمح البيان، إلى أن وزير الاستثمار، جراهام ستيوارت، ووفد يضم ديفيد شويمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن، سينضمون إلى وزير المالية.

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