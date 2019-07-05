أخبار عاجلة

شهود عيان: الكنيسة تحولت لكتلة من النار -
لحظات إطفاء "كنيسة دير الأنبا بولا" بحدائق القبة -
"أنصار الله" تعلن قنص 3 جنود سعوديين في جيزان -
تركي الفيصل يعلق على "صفقة القرن" -
العناية الإلهية تساعد رجال الدفاع المدني في إخماد حريق "كنيسة الأنبا بولا" -
رجال الدفاع المدني يسيطرون على ألسنة اللهب ب "كنيسة الأنبا بولا" -
ستاد إفريقيا | الثلاثاء 9 يوليو 2019 - الحلقة الكاملة -
الحمايه المدنية تسيطر علي حريق كنيسة الأنبا بولا -
القضاء الفرنسي يطالب بمعاقبة أميرة سعودية وحارسها الشخصي -
حريق هائل بكنيسة الأنبا بولا بمنشية الصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. الدولار يواصل الصعود عالمياً ليتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

Google+ Print
محدث.. الدولار يواصل الصعود عالمياً ليتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية محدث.. الدولار يواصل الصعود عالمياً ليتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوى بأسبوعين بعد تقرير الوظائف الشهري، ليتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وكشف تقرير الوظائف الشهري عن يونيو/حزيران الماضي، إضافة 224 ألف وظيفة لسوق العمل وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة في حين زاد معدل البطالة قليلاً مع استقرار نسبي في متوسط أجر العاملين.

ويأتي اهتمام المستثمرين بتقرير الوظائف عن الشهر الماضي من ناحية أنه قد يخفف من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات التجارية العالمية، وذلك بعد أن أكد الجانبان الصيني والأمريكي استئناف المحادثات التجارية.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1219 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مُسجلاً 108.60 ين.

وشهدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني زيادة 0.5 بالمائة مسجلة 1.2521 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.8 بالمائة عند 0.9925 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند 97.319، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو/حريزان الماضي.

وتتجه العملة الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 1.2 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

أداء العملات يسيطر على الأسواق العالمية اليوم

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

شركة أبحاث تُبقي على توصيتها بزيادة المراكز من سهم "إكسترا"

مسؤول أمريكي:وزير الخزانة والممثل التجاري تحدثا مع المسؤولين الصينيين اليوم

مسؤول أمريكي:وزير الخزانة والممثل التجاري تحدثا مع المسؤولين الصينيين اليوم

رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء

رسمياً.. السودان تعلن الاتفاق الانتقالي الأربعاء