محدث.. الدولار يواصل الصعود عالمياً ليتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوى بأسبوعين بعد تقرير الوظائف الشهري، ليتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وكشف تقرير الوظائف الشهري عن يونيو/حزيران الماضي، إضافة 224 ألف وظيفة لسوق العمل وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 162 ألف وظيفة في حين زاد معدل البطالة قليلاً مع استقرار نسبي في متوسط أجر العاملين.

ويأتي اهتمام المستثمرين بتقرير الوظائف عن الشهر الماضي من ناحية أنه قد يخفف من اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة.

كما ينظر المستثمرون باهتمام إلى التطورات التجارية العالمية، وذلك بعد أن أكد الجانبان الصيني والأمريكي استئناف المحادثات التجارية.

وبحلول الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1219 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة مُسجلاً 108.60 ين.

وشهدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني زيادة 0.5 بالمائة مسجلة 1.2521 دولار، فيما زادت أمام الفرنك السويسري بنحو 0.8 بالمائة عند 0.9925 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند 97.319، وهو أعلى مستوى منذ 18 يونيو/حريزان الماضي.

وتتجه العملة الأمريكية لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية بنحو 1.2 بالمائة.