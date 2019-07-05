محدث.. اليورو يعمق هبوطه متجهاً لتسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 1%

مباشر: عمقت عملة اليورو خسائرها لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية قوية.

وجاءت الخسائر الملحوظة للعملة الأوروبية الموحدة وسط مكاسب قوية للدولار الأمريكي بعد تقرير الوظائف الشهري والذي قلص احتمالات خفض الفائدة.

وكان عائد سندات الخزانة الألمانية تراجع أمس إلى مستوى أدنى معدل ودائع البنك المركزي الأوروبي للمرة الأولى على الإطلاق، حيث وصل إلى مستوى أدنى من -0.40 بالمائة.

وبحلول الساعة 6:02 مساءًَ بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.1221 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 18 يونيو/حزيران الماضي.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة بذلك نحو تسجيل خسائر أسبوعية بنحو 1.3 بالمائة.

فيما تراجع اليورو أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة مُسجلاً 0.8961 إسترليني.

أما العائد على السندات الألمانية ذات فترة استحقاق 10 سنوات فزاد خلال تلك الفترة إلى -0.362 بالمائة.

ويأتي زيادة الطلب على السندات الحكومية وهبوط العملة الأوروبية الموحدة بالتزامن مع البيانات الاقتصادية السلبية على مدار الأسبوع.