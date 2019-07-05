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الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

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الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة الصحة السعودية تؤكد على للراغبين بالحج أخذ اللقاحات اللازمة

الرياض - مباشر: أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من الداخل والخارج بضرورة الالتزام بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، وكذلك لقاح الإنفلونزا الموسمية.

كما أشارت الوزارة السعودية، اليوم الجمعة، إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج، ونصحت بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية المبني على تاريخ آخر تطعيم سابق وكذلك لقاح الأنفلونزا الموسمية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وجددت الوزارة، التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والتي تم تعميمها على سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج للعام الجاري.

وأوضحت الصحة، أنها تتابع التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول وتراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة الوضع الصحي الدولي والمحلي ومراجعة تلك الاشتراطات إذا ما اقتضت الحاجة.

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