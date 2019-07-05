خسائر قوية للأصول الآمنة مع مكاسب الدولار

من: أحمد شوقي

مباشر: تعرضت الأصول الآمنة لخسائر قوية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مكاسب الدولار الأمريكي عقب بيانات الوظائف.

وتراجعت عملتا الملاذ الآمن الين الياباني والفرنك السويسري بشكل قوي، كما سجل الذهب خسائر حادة بعد تقرير الوظائف الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي متجاوزاً تقديرات المحللين.

وساهمت بيانات التوظيف بشكل كبير في تراجع توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكي بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الجاري إلى 1.8 بالمائة بعد أن كانت 30 بالمائة قبل التقرير.

وفي سياق آخر، تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى سويسرا بنهاية الشهر الماضي، في حين ارتفع إنفاق الأسر باليابان بأكبر وتيرة في 4 سنوات.

وبحلول الساعة 5:25 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني بنحو 0.7 بالمائة أمام الدولار لترتفع العملة الأمريكية إلى 108.55 ين.

وتتجه العملة اليابانية لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة.

كما هبط الفرنك السويسري مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 0.9926 فرنك، ليكون في طريقه لتسجيل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8 بالمائة.

وخلال نفس الفترة، تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.4 بالمائة إلى 1400.50 دولار للأوقية ليفقد 20.40 دولار بعدما وصلت خسائره في وقت سابق من التعاملات إلى 30 دولاراً للأوقية.

وفيما يتعلق بمؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية فقد ارتفع خلال الفترة ذاتها بنحو 0.6 بالمائة إلى 97.312.