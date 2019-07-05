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الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

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الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان الخارجية السعودية تؤكد ترحيب المملكة بالاتفاق الأخير في السودان

الرياض - مباشر: أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان الشقيقة.

وأكد المصدر، اليوم الجمعة، عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.

وأشار المصدر، إلى ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

وأعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ليباد، اليوم، عن توصل المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوي إعلان الحرية والتغيير عبر التفاوض المباشر اليوم إلى الاتفاق على كل القضايا المطروحة للتفاوض.

وذكر ليباد، أنه تم الاتفاق على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف حول الاحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة ثلاث سنوات أو تزيد وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

ترشيحات

العسكري السوداني يتفق وقوى التغيير على مجلس سيادي بالتناوب وزير خارجية الإمارات: "نقف مع السودان في العسر واليسر" ترحيب مصري باتفاق تشكيل مجلس سيادي وحكومة مدنية بالسودان

مباشر (اقتصاد)

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