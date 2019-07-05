محدث.. الذهب يتهاوى 21 دولاراً عند التسوية ليسجل خسائر أسبوعية

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بنحو 21 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكية، ليسجل أول خسائر أسبوعية في 7 أسابيع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف يتجاوز التوقعات في شهر يونيو/حزيران الماضي، رغم ارتفاع طفيف في معدل البطالة بنهاية نفس الفترة.

كما ارتفع متوسط أجور العاملين بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لكن بأقل من تقديرات المحللين.

وعانى المعدن الأصفر من خسائر أسبوعية قوية على خلفية استئناف المحادثات التجارية، وتراجع توقعات خفض معدل الفائدة الأمريكية.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.5 بالمائة ما يوازي 20.80 دولار ليصل إلى 1400.10 دولار للأوقية بعد أن سجل مستوى 1388.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وخلال الأسبوع الجاري، سجل المعدن الأصفر خسائر بلغت 1 بالمائة أو ما يوازي 13.6 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.2 بالمائة عند 1399.07 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة عند 97.312.