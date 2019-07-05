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تراجع احتمالات خفض الفائدة الأمريكية 0.5% بعد تقرير الوظائف

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من: أحمد شوقي

مباشر: واصل المستثمرون توقعاتهم بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة خلال الشهر الجاري، ولكن مع تراجع احتمالات الخفض بمقدار 0.50 بالمائة بعد تقرير الوظائف القوي.

وأضاف اقتصاد الولايات المتحدة 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ليتجاوز توقعات المحللين، مما قلص احتمالات خفض الفائدة مع تعهد الفيدرالي بالاعتماد على البيانات الاقتصادية لتحديد مسار السياسة النقدية.

ووفقاً لمؤشر "جي.إم.إي" الذي يتبع تداول العقود الآجلة لمؤشر معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، اليوم الجمعة، فإن هناك احتمالية 98.2 بالمائة لقيام البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يوليو/تموز الجاري، مقارنة مع توقعات 70 بالمائة لخفضها قبل صدور تقرير الوظائف.

وكان المستثمرون رفعون توقعاتهم لخفض الفائدة إلى 100 بالمائة بعد بيان الفيدرالي الأخير.

بينما تتوقع الأسواق أن هناك احتمالية 1.8 بالمائة لخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال الشهر الماضي، مقارنة مع تقديرات بـ 30 بالمائة قبل الكشف عن تقرير الوظائف.

ومن المقرر أن يجتمع الفيدرالي يومي 30 و31 يوليو/تموز الجاري بعد أن قرر تثبيت معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير عند 2.25 بالمائة إلى 2.50 بالمائة.

مباشر (اقتصاد)

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