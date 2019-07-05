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94 اصابة في 330 حادثا خلال 24 ساعة

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94 اصابة في 330 حادثا خلال 24 ساعة 94 اصابة في 330 حادثا خلال 24 ساعة

المدينة نيوز - : تعاملت المديرية العامة للدفاع المدني من خلال مراكزها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة خلال الـ(24) ساعة الماضية مع (330) حادثاً مختلفاً في مجال الإطفاء والإنقاذ نتج عنها (94) إصابة و وفاة شخص اثر حادث تصادم ، في حين تم التعامل مع (693) حالة مرضية مختلفة وتاليا اهم الحوادث :

وفاة شخص وإصابة 4 اثر حادث تصادم في المحطة

 توفي شخص وأصيب أربعة آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين خمسة مركبات في منطقة المحطة ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى البشير وإخلاء الوفاة إلى  مستشفى الأمير حمزة  وحالتهم العامة  متوسطة .

تصادم 4 سيارات في الدوار الخامس واصابة 4  

 اصيب 4 أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم اثر حادث تصادم وقع ما بين أربعة مركبات بمنطقة الدوار الخامس ، حيث قامت فرق الإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان  بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى العربي ومستشفى الأمير حمزة وحالتهم العامة  متوسطة .

جي بي سي نيوز

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