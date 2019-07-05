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رئيس دولة الإمارات يعزي الملك سلمان

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رئيس دولة الإمارات يعزي الملك سلمان رئيس دولة الإمارات يعزي الملك سلمان

وبعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برسالة للملك السعودي عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الأميرة الجوهرة.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين، وفق صحيفة "البيان" الإماراتية.

وفي وقت سابق، أشار الديوان الملكي السعودي، في بيان نشرته وكالة الأنباء "واس" إلى أنه توفيت الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعودي، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية.

كما أن الأميرة الجوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق.

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