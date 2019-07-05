وصول 21 مهندسا أردنيا من العاملين في كازاخستان

جى بي سي نيوز :- قال الناطق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجیة وشؤون المغتربین السفیر سفیان القضاة بانھ وصلت بعد ظھر الیوم الخمیس المجموعة الثانیة وضمت ٢١ مھندسا من العاملین في كازاخستان والذین تم اعادتھم الى ارض الوطن لقضاء اجازة مفتوحة لحین استتباب الأمن والاستقرار وتھیئة وضمان الظروف المناسبة التي تتیح عودتھم لاستئناف عملھم دون ایة معیقات .

واوضح القضاة بانھ مندوبا عن وزیر الخارجیة وشؤون المغتربین ایمن الصفدي كان مدیر إدارة الشؤون القنصلیة في وزارة الخارجیة السفیر عاھد سویدات في استقبال المھندسین العائدین الیوم في مطار الملكة علیاء الدولي حیث ھنأھم بسلامة عودتھم إلى أرض الوطن واثنى على تعاضدھم وتعاونھم خلال ایام الازمة التي مروا بھا. من جھتھم عبر الشباب العائدون عن شكرھم وولاءھم لجلالة الملك المعظم وسمو ولي عھده الأمین صاحب السمو الملكي الأمیر الحسین بن عبدالله على إھتمام سموه ومتابعتھ لحادثة الاعتداء علیھم وتوجیھات سموه بتقدیم كل الدعم والمساعدة لھم الى حین وصولھم سالمین الى ارض الوطن.