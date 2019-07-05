ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تضع نظامًا يتيح للولايات المتحدة شراء الأدوية بناءً على أقل الأسعار من التي تدفعها الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "إننا نعمل الآن على وضع شرط الدولة الأولى بالرعاية الذي يتيح للولايات المتحدة بأن تدفع مقابل يماثل أقل سعر لشراء الأدوية".

وفي العام الماضي ، وصف ترامب اقتراحًا من شأنه أن يسمح لبرنامج الرعاية الطبية بتحديد أسعار الأدوية بناءً على الأسعار الأرخص التي تدفعها دول أخرى، المعروفة باسم مؤشر التسعير الدولي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج الذي اقترحه ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأدوية الموجودة في الجزء "بي" ، وهي شريحة من الرعاية الطبية التي تغطي الأدوية التي يقدمها الطبيب في المستشفى أو العيادة.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد ذكرت سابقًا أن تحديد أسعار الأدوية على أساس الأسعار الدولية سيوفر للحكومة 17.2 مليار دولار على مدى 5 سنوات.