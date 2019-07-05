أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

Google+ Print
ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية ترامب: شرط الدولة الأولى بالرعاية سيخفض أسعار الأدوية

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن إدارته تضع نظامًا يتيح للولايات المتحدة شراء الأدوية بناءً على أقل الأسعار من التي تدفعها الدول الأخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي  للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "إننا نعمل الآن على وضع شرط الدولة الأولى بالرعاية الذي يتيح للولايات المتحدة بأن تدفع مقابل يماثل أقل سعر لشراء الأدوية".

وفي العام الماضي ، وصف ترامب اقتراحًا من شأنه أن يسمح لبرنامج الرعاية الطبية بتحديد الأدوية بناءً على الأسعار الأرخص التي تدفعها دول أخرى، المعروفة باسم مؤشر التسعير الدولي.

ومن المقرر أن يتم تطبيق البرنامج الذي اقترحه ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على الأدوية الموجودة في الجزء "بي" ، وهي شريحة من الرعاية الطبية التي تغطي الأدوية التي يقدمها الطبيب في المستشفى أو العيادة.

وكانت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية قد ذكرت سابقًا أن تحديد أسعار الأدوية على أساس الأسعار الدولية سيوفر للحكومة 17.2 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"

عمرو أديب: هام جدا مراقبة الأسعار الأيام المقبلة.. وأقول للتجار: "بلاش افتراء"

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

المتحدث باسم وزارة البترول يتحدث عن إجراءات وأفكار بديلة للتغلب على تبعات زيادة أسعار المحروقات

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

عمرو أديب: 3 ملاحظات على زيادة أسعار المواد البترولية

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟

الأسعار.. هل تتحمل مصر كلفة الإصلاحات؟