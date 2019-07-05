إنفوجراف.. البيتكوين والنفط أكبر الرابحين في الأسواق العالمية بالنصف الأول

من: سالي إسماعيل

مباشر: حالفت المكاسب الغالبية العظمى من الأصول المالية داخل الأسواق العالمية سواء أكانت من الفئات التي تعتبر بمثابة ملاذ آمن في أوقات القلق أو تلك التي تحتوي على مخاطرة، وذلك خلال الستة أشهر الأولى من عام 2019، في حين أن الأداء المسطح كان من نصيب الدولار الأمريكي.

واستفادت الأسواق العالمية خلال تلك الفترة من تحول البنوك المركزية الكبرى بعيداً عن السياسات النقدية المتشددة وإتباع نهج حذر على خلفية مخاوف قوية بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وجاءت هذه المكاسب في تلك الأصول مع التأرجح في الأنباء حول الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين حول العالم (الولايات المتحدة والصين) تارة بالهدنة التجارية وتارة أخرى بالتصعيد.

وتصدر مكاسب الأصول المالية في النصف الأول من العام الجاري عملة البيتكوين بارتفاع تجاوز 200 بالمائة، في حين كان الأكثر هبوطاً عملتي البيزو الأرجنتيني والليرة التركية.