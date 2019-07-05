موسكو: عواقب احتجاز الناقلة قد تكون وخيمة وتصب بإطار الضغط على طهران ودمشق

موسكو — سبوتنيك. وجاء في تعليق الخارجية الروسية:

"نعتبر احتجاز السفينة وحمولتها إجراءً يستهدف زيادة تعقيد الوضع حول إيران وسوريا. وتؤكد التعليقات السريعة لمسؤولين رفيعي المستوى في بريطانيا والولايات المتحدة عقب هذه العملية مباشرة هذه التقديرات وتشير إلى أن هذا الإجراء قد تم إعداده لفترة طويلة".

وأضاف بيان الخارجية: "هذه الخطوة تتعارض مع عزم الدول الرائدة في الاتحاد الأوربي الحفاظ على الاتفاق مع إيران في المجال النووي… العواقب قد تكون وخيمة، والمسؤولية كاملة تقع على من يحاول الضغط بأقصى طاقته على طهران ودمشق في مخالفة لقراري مجلس الأمن الدولي 2231 و2254".