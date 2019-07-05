محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام لكنها تسجل مكاسب أسبوعية

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، بعد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة، لكنها تسجل مكاسب أسبوعية.

وقاد قطاع الموارد الأساسية عملية الهبوط فتراجع بنحو 2 بالمائة، بينما كان قطاعا البنوك والتجزئة الرابحين الوحيدين بنحو 0.2 بالمائة لكل منهما.

وجاء هبوط الأسهم الأوروبية تزامناً مع تراجع نظيرتها الأمريكية بعد تقرير الوظائف الشهري والذي قلص احتمالات خفض الفائدة.

وفي سياق منفصل أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن إيطاليا لم تعد تخترق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بعدما تخفيض حكومة روما الإنفاق العام ما يجنبها إجراءات العقوبات.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت طلبات المصانع الألمانية بأكثر من التقديرات خلال مايو/أيار الماضي.

وبالرغم من الهبوط بجلسة اليوم، حققت الأسهم الأوروبية مكاسب أسبوعية ملحوظة مستفيدة من الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعند ختام التعاملات، انخفض مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 390.1 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 1.4 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

كما هبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 5593.7 نقطة، بينما حقق مكاسب أسبوعية نحو 1 بالمائة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.7 بالمائة عند 7553.1 نقطة، لكنه يصعد بنحو 1.7 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

كما انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.5 بالمائة إلى 12568.5 نقطة، في حين سجل مكاسب أسبوعية بلغت 1.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:14 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.6 بالمائة عند 1.1220 دولار.