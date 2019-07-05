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المركزي الأيرلندي يغرم "ويلز فارجو" 5.9 مليون يورو

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المركزي الأيرلندي يغرم "ويلز فارجو" 5.9 مليون يورو المركزي الأيرلندي يغرم "ويلز فارجو" 5.9 مليون يورو

مباشر: قام البنك المركزي في أيرلندا بفرض غرامة 5.88 مليون يورو على بنك "ويلز فارجو" بسبب أخطاء تنظيمية جسيمة تتعلق بالامتثال وذلك في صندوق دبلن.

وقال البنك المركزي في بيان نشره على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن حوكمة وضوابط ويلز فارجو في شركة تابعة له في دبلن والتي تقدم خدمات للشركات بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، كانت غير كافية لدرجة عدم الامتثال للقواعد.

وتُعد هذه الغرامة هي ثاني أكبر عقوبة يتم فرضها من قبل المصرف الأيرلندي، وتأتي بالتزامن مع استمرار مكافحة "ويلز فارجو" لاحتواء تداعيات فضيحة الحسابات المزيفة في الولايات المتحدة والتي ظهرت قبل 3 سنوات مضت.

وبحسب البيانات، فإن الشركة اعترفت بوجود 5 مخالفات، والتي وقعت في الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2014 وحتى 28 فبراير/شباط 2019.

وتشمل الانتهاكات الفشل في الإبلاغ بدقة عن وضع رأس مال الشركة والامتثال للمتطلبات التي تتعلق باختبار السيولة.

وذكر المركزي الأيرلندي أنه حدد الغرامة المناسبة لتبلغ 8.4 مليون يورو، لكن تم تخفيضها بنحو 30 بالمائة طبقاً لنظام خصم التسوية المنصوص عليه في لائحة العقوبات الإدارية التابعة للبنك.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الأيرلندي كان قد فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على بنك "جي.بي.مورجان" بسبب إخفاقات تنظيمية خطيرة.

مباشر (اقتصاد)

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