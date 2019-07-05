أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

وكالة: الاتحاد الأوروبي يعتزم ترشيح مارك كارني لرئاسة صندوق النقد

Google+ Print
وكالة: الاتحاد الأوروبي يعتزم ترشيح مارك كارني لرئاسة صندوق النقد وكالة: الاتحاد الأوروبي يعتزم ترشيح مارك كارني لرئاسة صندوق النقد

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن  الاتحاد الأوروبي يدرس ترشيح مارك كارني محافظ بنك إنجلترا لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وكانت كريستين لاجارد أعلنت تخليها عن منصب مدير صندوق النقد الدولي مؤقتاً بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلقاً لماريو دراجي.

وأضافت مصادر لوكالة "بلومبرج" لم تسمها، اليوم الجمعة، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد يحاولون الاتفاق على اسم واحد للترشيح في اجتماع من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح ان كارني مرشح يتمتع بالكفاءة لمنصب رئيس صندوق النقد، لكن هناك أشخاص آخرون أيضًا.

وقد يكون كارني هو الرئيس الـ12 على التوالي الذي يتم اختياره من أوروبا لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن دول الأسواق الناشئة قد تضغط أيضًا لترشيح ممثل للحصول على هذا المنصب، نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه الآن في الاقتصاد العالمي.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

عمر خان يشيد بإجراءات مبادرة طريق مكة بمطار إسلام أباد

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

محدث.. الأسهم الأمريكية تهبط بالختام لكنها تحقق مكاسب أسبوعية