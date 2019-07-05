وكالة: الاتحاد الأوروبي يعتزم ترشيح مارك كارني لرئاسة صندوق النقد

مباشر: ذكر تقرير صحفي أن الاتحاد الأوروبي يدرس ترشيح مارك كارني محافظ بنك إنجلترا لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وكانت كريستين لاجارد أعلنت تخليها عن منصب مدير صندوق النقد الدولي مؤقتاً بعد ترشيحها لرئاسة البنك المركزي الأوروبي خلقاً لماريو دراجي.

وأضافت مصادر لوكالة "بلومبرج" لم تسمها، اليوم الجمعة، أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد يحاولون الاتفاق على اسم واحد للترشيح في اجتماع من المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل.

وأشار التقرير إلى أنه من الواضح ان كارني مرشح يتمتع بالكفاءة لمنصب رئيس صندوق النقد، لكن هناك أشخاص آخرون أيضًا.

وقد يكون كارني هو الرئيس الـ12 على التوالي الذي يتم اختياره من أوروبا لرئاسة صندوق النقد الدولي.

وذكر التقرير أن دول الأسواق الناشئة قد تضغط أيضًا لترشيح ممثل للحصول على هذا المنصب، نظرًا للدور المتزايد الذي تلعبه الآن في الاقتصاد العالمي.