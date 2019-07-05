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الهند ترفع الضريبة على الذهب لأول مرة في 6 سنوات

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الهند ترفع الضريبة على الذهب لأول مرة في 6 سنوات الهند ترفع الضريبة على الذهب لأول مرة في 6 سنوات

مباشر: قررت الهند زيادة الضريبة المفروضة على الواردات من الذهب، في خطوة تحدث من جانب الدولة التي تقود الاستهلاك العالمي من المعدن للمرة الأولى منذ عام 2013.

وأعلنت وزيرة المالية في الهند "نيرمالا سيتارمان" خلال تقديم الموازنة الفيدرالية عن العام الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2020، اليوم الجمعة، أن ضريبة استيراد الذهب والمعادن النفيسة الأخرى سترتفع إلى 12.5 بالمائة بدلاً من 10 بالمائة في السابق.

وكانت الهند، والتي تستورد كافة احتياجاتها من الذهب تقريباً، رفعت الضريبة ثلاث مرات في عام 2013 من أجل السيطرة على مستويات العجز القياسي المسجلة في الحساب الجاري.

وتأثر استهلاك الهند من الذهب سلباً بالجهود الحكومية لتقليص العجز التجاري والإجراءات المستخدمة لإحباط المستثمرين الذين يستخدمون المعدن للتهرب من الضرائب.

وفي أعقاب الإعلان عن الموازنة للعام المالي الحالي، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة بومباي بنحو 2.6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى 35.1 ألف روبية (512 دولار) لكل 10 جرامات من الذهب.

وفي غضون ذلك انخفض سهم أكبر صانع مجوهرات في الهند من حيث القيمة السوقية "تيتان" بنسبة 3.2 بالمائة، قبل أن يقلص خسارته لنحو 1 بالمائة عند الإغلاق.

مباشر (اقتصاد)

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