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وكالة: السعودية تضخ 9.7 مليون برميل نفط يومياً في يونيو

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وكالة: السعودية تضخ 9.7 مليون برميل نفط يومياً في يونيو وكالة: السعودية تضخ 9.7 مليون برميل نفط يومياً في يونيو

الرياض - مباشر: ذكر تقرير حديث أن المملكة العربية ضخت 9.782 مليون برميل نفط يومياً في شهر يونيو / حزيران الماضي.

وقالت مصادر بمنظمة "أوبك"، اليوم الجمعة، إن السعودية حافظت على مستوى إنتاجها دون المستهدف عند 10.3 مليون برميل نفط يومياً خلال يونيو الماضي، لتضخ 9.782 برميل نفط يومياً، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويشار، إلى أن المملكة قد ضخت 9.67 مليون برميل نفط يومياً في شهر مايو/أيار الماضي.

وكانت منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين من خارجها على رأسهم ، قد قرروا تمديد اتفاق تخفيض الإمدادات النفطية بواقع 1.2 مليون برميل نفط يومياً بداية من شهر يوليو / تموز ولمدة 9 أشهر قادمة.

وبحلول الساعة 3:04 مساءً بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1 في المئة ليسجل 63.95 دولار للبرميل، فيما تراجع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم أغسطس / آب القادم بأكثر من 0.4 في المئة عند مستوى 57.08 دولار للبرميل.

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