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احتفال الوفد العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي (فيديو)

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احتفال الوفد العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي (فيديو) احتفال الوفد العراقي بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي (فيديو)

وصوت المشاركون خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين الذي تنظمه "اليونسكو" في باكو، اليوم الجمعة بالإجماع على "إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، تابعت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، تصريحات وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، عبد الأمير الحمداني عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن بدء جلسة التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

وقال وزير الثقافة والسياحة والأثار العراقي، كاشفا عن تلقي الوفد تطمينات من منظمة "اليونسكو" حول ملف إدراج بابل على لائحة التراث، وأن نتيجة التصويت محسومة لصالح ملف بابل بعد أن رفعتها المنظمة من قائمة التراث المعرض للخطر.

وتحتضن العاصمة الأذربيجانية باكو مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورته الثالثة والأربعين، حيث ترقب العراقيون أن يتخذ المؤتمر قرار وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.

SputnikNews

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