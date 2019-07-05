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رغم تقرير الوظائف.. مستشار البيت الأبيض يطالب بخفض معدل الفائدة

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رغم تقرير الوظائف.. مستشار البيت الأبيض يطالب بخفض معدل الفائدة رغم تقرير الوظائف.. مستشار البيت الأبيض يطالب بخفض معدل الفائدة

مباشر: قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد إنه يجب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة رغم أن الاقتصاد قوي وتقرير الوظائف الإيجابي.

وأشار لاري كودلو في مقابلة مع محطة تليفزيون بلومبرج الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى أنه يجب أن يقوم الفيدرالي بسحب قيامه بزيادة معدل الفائدة في الفترة الماضية.

وتابع: في ظل عالمي ضعيف ليس هناك ضرراً من اللجوء إلى "وسيلة لتأمين النمو الاقتصادي".

وأظهر اليوم تقرير الوظائف الشهري إضافة 224 ألف وظيفة للاقتصاد خلال يونيو/حريزان مع ثبات معدل نمو متوسط أجر العاملين على أساس سنوي.

وتسببت نتائج تقرير الوظائف القوية والتي تجاوزت التوقعات بفارق ملحوظ في تراجع التجار عن التسعير القوي لرهانات قيام الفيدرالي بخفض معدل الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وكان المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي، مع حقيقة أن الزيادة الأخيرة التي تم تنفيذها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي أثارت انتقادات جمة وبخاصة من قبل إدارة ترامب.

لكن منذ بداية العام الحالي، قام مسؤولو السياسة النقدية بتغيير نظرتهم المستقبلية وخفض احتمالات زيادة الفائدة إلى صفر في 2019 مع فتح الباب أمام التحرك لخفض معدل الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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