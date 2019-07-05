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التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة

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التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة التجارة السعودية تعلن عن 114 وظيفة إدارية جديدة

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة التجارة والاستثمار بالمملكة العربية عن توفر 114 وظيفة إدارية جديدة.

ودعت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية (www.mcs.gov.sa)، وفقاً لوكالة أنباء "واس".

وأوضحت الوزارة، أن فترة التقديم ستبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 7 يوليو/تموز الجاري، على أن ينتهي في الخميس من نفس الأسبوع الموافق 8 يوليو، عبر منظومة جدارة.

وأكدت الوزارة، أن آلية التقديم من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

وتابعت: "علماً أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح، وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب".

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