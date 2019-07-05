محدث.. "داو جونز" يُعمق خسائره لـ200 نقطة بعد تقرير الوظائف

مباشر: عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد "داو جونز" نحو 200 نقطة بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية والتي تقلص من احتمالات خفض معدل الفائدة.

وجاء هبوط "وول ستريت" مع شكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي، وكانت أسهم الرقايق الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، فيما كان قطاع البنوك أكبر الرابحين.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، وفقاُ لبيانات رسمية.

فيما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات بالتزامن مع صعود معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة تزيد عن 0.7 بالمائة أو ما يعادل 199 نقطة تقريباً ليصل إلى 26767.2 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.8 بالمائة إلى 2970.9 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنفس النسبة إلى 8101.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة إلى 97.433.