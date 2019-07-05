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ردود فعل غير متوقعة بعد قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ

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ردود فعل غير متوقعة بعد قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ ردود فعل غير متوقعة بعد قرار مفاجئ من تركي آل الشيخ

وفور أن أعلن آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن رقم هاتف يحمله، وأشار إلى أنه خصصه لاستقبال مقترحات حول موسم الرياض، فوجئ بتهافت المكالمات والرسائل عليه، والتي اتسم غالبيتها بطلبات مساعدات مادية.

أكد تركي آل الشيخ، أنه لن يتجاوب إلا مع ما يخص هذه الفعاليات، قبل أن تنهال عليه المكالمات والرسائل.

وغرد في البداية قائلا: "سأخصص الرقم 0550788777 لتلقي مشاركاتكم في موسم الرياض وسيكون معي شخصيا ولن أتجاوب الا بما يخص موسم الرياض فقط، ️مرحبا بكم".

وبعد انهيال المكالمات والرسائل عليه، علق: "كيف أشوف الاقتراحات؟!"، قبل أن ينشر مقطع آخر يظهر عدد الرسائل التي استلمها ومازال يتوافد عليه المزيد منها.

SputnikNews

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