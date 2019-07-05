22 ألف لاجئ عادوا عبر معبر نصيب

جي بي سي نيوز:- بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا بتذاكر مرور مؤقتة منذ تشرين أول 2018 وحتى الأربعاء عبر معبر نصيب–جابر نحو 22.250 لاجئا، وفق رئيس مركز هجرة نصيب (السوري) العقيد مازن غندور.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، وفقا لإحصائيات حكومية. أما المسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيبلغ عددهم نحو 660 ألفاً، يعيش منهم نحو 126 ألفا في مخيمات الزعتري، والأزرق، والمخيم الإماراتي الأردني "مريجيب الفهود".

العقيد غندور قال في تصريح لمراسل وكالة "سانا" السورية إن المركز يشهد عودة لعدد من العائلات المهجرة، لافتا إلى أن عدد العائدين بموجب تذاكر مرور منذ افتتاح الحدود وصل إلى 22250 سوريا.

وأشار الى دفعة جديدة من اللاجئين عادت الأربعاء إلى سوريا قادمين من مخيم الأزرق للاجئين.

ويشجع الأردن العودة الطوعية للاجئين، ويدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الجهود الدولية للتوصل لحل سياسي للأزمة يتيح عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.