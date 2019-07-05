أخبار عاجلة

جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد -
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية -
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس -
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف -
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم -
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو -
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة -
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه -
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية -
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تراجع سوق الأسهم في الهند بعد إعلان موازنة العام الجديد

Google+ Print
تراجع سوق الأسهم في الهند بعد إعلان موازنة العام الجديد تراجع سوق الأسهم في الهند بعد إعلان موازنة العام الجديد

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الهندية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، في أعقاب إعلان موازنة البلاد عن العام المالي الحالي والتي تقترح زيادة الحد الأدنى لحملة الأسهم في الشركات المدرجة بالبورصة.

وقدمت وزيرة المالية في الهند "نيرمالا سيتارمان" اليوم مقترح الموازنة الفيدرالية عن العام الذي ينتهي في 31 مارس/آذار 2020 إلى البرلمان.

ويتضمن مقترح الموازنة زيادة الحد الأدنى للمساهمة العامة في الشركات المدرجة بالبورصة إلى 35 بالمائة بدلاً من 25 بالمائة سابقة، ما يهدد عمليات الطرح الجديدة.

وتشير الموازنة المقترحة إلى خفض مستهدف العجز نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 3.4 بالمائة إلى 3.3 بالمائة.

وتوضح كذلك أنها قررت خفض الضريبة على بعض الشركات إلى 25 بالمائة لكنها زادت رسوم الاستيراد على بعض العناصر مثل الذهب.

وأعلنت الهند كذلك أنها تعتزم ضخ 10.2 مليار دولار داخل النظام المصرفي الحكومي من أجل تعزيز نمو الائتمان وامتصاص خسائر القروض.

وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيفتي 50" للأسهم الهندية بأكثر من 1.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 11811.1 نقطة.

وأغلق 8 قطاعات من بين 11 قطاعاً خاضعين لمؤشر "إن.إس.إيه" داخل النطاق الأحمر فيما تراجع 16 من بين 19 قطاعاً يتم رصدهم ضمن مؤشر "بي.إس.إيه".

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 68.42 روبية هندية.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

الإثيوبيين في إسرائيل: نعاني من عنصرية تمارسها الحكومة

الأخبار – روسيا ترحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة

الأخبار – روسيا ترحب بخطوات الأمم المتحدة للتقريب بين الحكومة السورية والمعارضة

الناطق باسم الحكومة: الموريتانيون ارتاحوا لقطع الإنترنت

الناطق باسم الحكومة: الموريتانيون ارتاحوا لقطع الإنترنت

8 الصبح – الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء

8 الصبح – الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء