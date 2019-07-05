تراجع مبيعات "فورد" و"جنرال إلكتريك" في الصين خلال الربع الثاني

مباشر: تراجعت مبيعات شركتي "جنرال موتورز" و"فورد" في الصين بشكل قوي خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكشفت "فورد" في تقرير صادر اليوم الجمعة أن مبيعات سيارتها في الصين تراجعت إلى 154.042 ألف سيارة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، بانخفاض 21.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي ونحو 35.8 بالمائة عن الربع السابق له.

وبلغ معدل تسليم سيارات فورد في الصين نحو 290.321 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري.

فيما تراجعت مبيعات "جنرال موتورز" في الصين إلى 753.926 ألف سيارة خلال الربع الثاني من الجاري بانخفاض 12.2 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي ونحو 17.5 بالمائة عن الربع السابق له.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ معدل تسليم سيارات "جنرال موتورز" 1.57 مليون سيارة.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "جنرال موتوز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 38.35 دولار.

وخلال نفس الفترة، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 0.1 بالمائة إلى 10.22 دولار.