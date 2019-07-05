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تحرك كتائب عسكرية للغرب الليبي ضمن عملية "طوفان الكرامة"

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تحرك كتائب عسكرية للغرب الليبي ضمن عملية "طوفان الكرامة" تحرك كتائب عسكرية للغرب الليبي ضمن عملية "طوفان الكرامة"

وقال "شعبة الإعلام الحربي" التابعة للجيش، اليوم الجمعة "تحرك الكتائب العسكرية ضمن الموجة الثانية للمشاركة في العمليات القتالية، إذ تضم هذه الموجة مجموعة من الكتائب العسكرية تُشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية طوفان الكرامة وكتائب عسكرية أخرى كانت ضمن عمليات تحرير بنغازي و درنة و لها خبرة كبيرة في التعامل مع الجماعات الإرهابية".    

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر قد أعلن في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي لعام 2015". 

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