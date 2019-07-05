الرئيس التنفيذي لـ"بي.إم.دبليو" يعتزم التنحي عن منصبه

مباشر: قرر هارالد كروغر الرئيس التنفيذ لشركة "بي.إم.دبليو" عدم تولي مهام الوظيفة لفترة ثانية، ليترك الشركة في فترة عصيبة من تراجع الأرباح والحاجة لزيادة الاستثمار في السيارات الكهربائية.

وقال كروغر في بيان نشره موقع الشركة اليوم الجمعة إن "بي.إم.دبليو كانت منزل لي طوال 27 عاما، عبر أكثر من 10 سنوات في مجلس الإدارة وما يزيد عن 4 سنوات كرئيس مجلس إدارة للمجموعة، والآن أود أن أبدأ جهود مهنية جديدة".

وذكرت الشركة المصنعة للسيارات الألمانية أن مجلس الإدارة سيناقش اختيار خليفة كروغر يوم 18 يوليو/تموز الجاري.

وفي مايو/آيار 2015 تولي كروغر منصب رئاسة "بي.إم.دبليو"، وفي الوقت الذي كان يشرف فيه على النمو لدى أعمال الشركة في الصين والولايات المتحدة، وتحقيق عمليات إصدار جديدة ضحمة وزيادة المبيعات، تعرضت الشركة إلى ضغوطات نتيجة تباطؤ التقدم في المراحل الأولية لتصنيع السيارات الكهربية.

وفي الشهر الماضي أعلنت "بي.إم.دبليو" أنها تعتزم زيادة مبيعات السيارات الكهربية والهجينة بنحو 30 بالمائة سنوياً حتى 2025، فيما يمثل تعديلاً على الخطة السابقة والتي كانت متعلقة بتقديم 25 سيارة كهربية وهجينة في 2023.