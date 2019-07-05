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"حساب مواطن" يعلن موعد إيداع الدفعة الـ20 لمستحقي الدعم بحسابه

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الرياض - مباشر: أعلن برنامج حساب مواطن في المملكة العربية عن موعد إيداع الدفعة الـ20 لمستحقي الدعم في حسابه.

وأوضح البرنامج، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الخميس، أنه سيقوم بإيداع الدفعة العشرون من برنامج حساب المواطن لمستحقي الدعم يوم 10 يوليو / تموز الجاري.

ويشار، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أودعت أمس، 2 مليار ريال لحساب معاشات ضمانية وبدل غلاء معيشة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ذي القعدة.

وقالت وزارة العمل، إنها قامت بإيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة في حسابات مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

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