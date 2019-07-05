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اليونسكو يوافق بالإجماع على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

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اليونسكو يوافق بالإجماع على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي اليونسكو يوافق بالإجماع على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي

وصوت المشاركون خلال مؤتمر لجنة التراث العالمي الثالث والأربعين الذي تنظمه "اليونسكو" في باكو، اليوم الجمعة بالإجماع على "إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وفي وقت سابق من اليوم، تابعت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، تصريحات وزير الثقافة والسياحة والأثار العراقي، عبد الأمير الحمداني عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" عن بدء جلسة التصويت على إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

وأضاف وزير الثقافة والسياحة والأثار العراقي، كاشفا عن تلقي الوفد تطمينات من منظمة اليونسكو حول ملف إدراج بابل على لائحة التراث، وأن نتيجة التصويت محسومة لصالح ملف بابل بعد أن رفعتها المنظمة من قائمة التراث المعرض للخطر.

وبعث وزير الخارجية العراقي محمد على الحكيم، الجمعة، رسائل إلى نظرائه في الدول المشاركة بلجنة التراث العالمي لحشد الدعم والتصويت على ملف إدراج مدينة بابل الأثرية على لائحة التراث العالمي.

وتحتضن العاصمة الأذربيجانية باكو مؤتمر لجنة التراث العالمي بدورتها الثالثة والأربعين، الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، حيث يترقب العراقيون أن يتخذ المؤتمر قرار وضع مدينة بابل التاريخية ضمن لائحة التراث العالمي.

من جهتها، أعلنت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار في مجلس النواب العراقي عن موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو على إدراج بابل ضمن لائحة التراث العالمي.

وذكرت اللجنة في بيان، أمس الخميس، إن "المفاوضات أثمرت عن موافقة أغلب أعضاء لجنة التراث العالمي البالغ عددها 21 عضوا من دول مختلفة على إضافة بابل ضمن اللائحة العالمية"، وأضافت أن "التحرك مستمر وبقوة من الوفد العراقي من أجل الحصول على التصويت بالإجماع، الذي من المؤمل ان يكون اليوم الجمعة".

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