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جولة "الحكاية “داخل مستشفى شفا الأورمان لعلاج السرطان بالصعيد
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
البحرية البريطانية تحتجز ناقلة نفط إيرانية بجبل طارق.. عمرو أديب: خبر مهم تابعوه الأيام الجاية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
"بوينج" تقرر دفع 100 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا تحطم طائرتي 737 ماكس
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
اللاعب الأسباني العالمي سيرجيو راموس يزور الغردقة لقضاء إجازته.. عمرو أديب: شعب محترم مضياف
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:28 مساءً
الخسائر الحادة للذهب ومكاسب الدولار محور الأسواق العالمية اليوم
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
مسح:أوبك تخفض إنتاج النفط لأدنى مستوى منذ 2014 خلال يونيو
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:22 مساءً
نشطاء حقوق الحيوانات يتظاهرون في إسبانيا شبه عراة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:20 مساءً
عمرو أديب للمنتخب المصري: خروج المغرب درس يجب أن نتعلم منه
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
بعد بيع قطعة أثرية لرأس توت عنخ آمون بمزاد في لندن.. زاهي حواس: يوم أسود للآثار المصرية
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
تشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين في السودان لمدة 3 سنوات وحكومة كفاءات مستقلة
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الجمعة 05 يوليو 2019 11:14 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
"بندخل بيوت بعضنا وبنبص على اللى مش عندنا ..لما الست تطالب بأكتر من مقدرة الزوج هى دى المشكلة!"
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 05 يوليو 2019 04:08 مساءً
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