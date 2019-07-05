محدث.. سعر الذهب يتهاوى 27 دولاراً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها لنحو 27 دولاراً خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد تقرير الوظائف الأمريكية والذي جاء أفضل من التوقعات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد أضاف عدد وظائف يتجاوز التوقعات في شهر يونيو/حزيران الماضي، رغم ارتفاع طفيف في معدل البطالة بنهاية نفس الفترة.

وجاء انخفاض الذهب قبل تقرير الوظائف مع التطورات التجارية الإيجابية حيث اتفقت الولايات المتحدة والصين على استئناف المحادثات التجارية، ووسط ارتفاع في أسواق الأسهم العالمية.

وكان الذهب قد استفاد خلال جلسات الأسبوع الجاري من عودة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض معدل الفائدة في الاجتماع المقرر في نهاية الشهر الجاري، وذلك نتيجة البيانات الاقتصادية السلبية خاصة في النشاط الصناعي.

وبحلول الساعة 1:35 مساءً بتوقيت جرينتش انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنحو 1.9 بالمائة ما يوازي 27 دولار ليصل إلى 1393.90 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1.9 بالمائة عند 1389.55 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند 97.304.