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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بعد تقرير الوظائف

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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بعد تقرير الوظائف الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل بعد تقرير الوظائف

مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد الإفصاح عن بيانات التوظيف الشهرية والتي تقلص من احتمالات خفض معدل الفائدة.

وجاء هبوط "وول ستريت" مع شكوك حول إمكانية خفض معدلات الفائدة بعد تقرير الوظائف القوي، وكانت أسهم الرقايق الأسوأ أداءً في البورصة الأمريكية، فيما كان قطاع البنوك أكبر الرابحين.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 224 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي بأكثر من تقديرات المحللين، وفقاُ لبيانات رسمية.

فيما ارتفعت أجور العاملين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من التوقعات بالتزامن مع صعود معدل البطالة إلى 3.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى 26869.2 نقطة.

كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2981.4 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 8125.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى 97.235.

مباشر (اقتصاد)

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